Дата и место
|
6 марта
пятница
|18:00
|
Музыкально-гастрономический вечер «Женщина всегда права»2026-03-06T18:00:00.000+02:00
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Женщина всегда права»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Виктория Шевцова, солистка Московского театра «Новая Опера», представит новую программу — настоящий музыкальный вечер женского голоса и харизмы! Вы услышите бессмертные шедевры мировой эстрады, любимые всеми женщинами и мужчинами. Что пела великая Эдит Пиаф о любви и свободе? Как звучал призыв Уитни Хьюстон к самоуважению и силе духа? Какие мысли вдохновляли неподражаемую Лару Фабиан?
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Приветствуются свои напитки и хорошее настроение. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Откройте заново золотые страницы женской истории в музыке XX века.
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843