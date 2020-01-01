Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Женщина всегда права»

Отдохнуть компанией Культурный отдых 8 марта
12+
Дата и место

6 марта
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Женщина всегда права»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Виктория Шевцова, солистка Московского театра «Новая Опера», представит новую программу — настоящий музыкальный вечер женского голоса и харизмы! Вы услышите бессмертные шедевры мировой эстрады, любимые всеми женщинами и мужчинами. Что пела великая Эдит Пиаф о любви и свободе? Как звучал призыв Уитни Хьюстон к самоуважению и силе духа? Какие мысли вдохновляли неподражаемую Лару Фабиан?

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Приветствуются свои напитки и хорошее настроение. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Откройте заново золотые страницы женской истории в музыке XX века. 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843