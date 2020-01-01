Дата и место
|
5 марта
четверг
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Владимир Гудожников, лауреат международных конкурсов, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит концертную программу «Песни из советских кинофильмов», музыкальное путешествие по золотому фонду советского кинематографа. Программа включает в себя композиции из таких культовых фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины» и многих других.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Это восторг, который невозможно описать словами, приходите, ждём!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843