Дата и место
|
15 августа
суббота
|18:00
|
Янтарь-Холл
О событии
Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует... Не так ли?
«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.
Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов.
- Художник: Александр Лисянский
- Перевод: Илья Именитов