Топ-10 для органа

Дата и место

13 марта
пятница
19:00
Филармония

О событии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
  • Г. Бём — хоральная прелюдия «Vater unser im Himmelreich» («Отец наш небесный»)
  • Ф. Мендельсон — Прелюдия и фуга до минор, опус 37
  • Й. Брамс — «Herzlich tut mich verlangen» («Стремлюсь душою к блаженному концу»)
  • А. Гильман — финал сонаты No. 1 ре минор
  • М. Дюруфле — «Chant donne» («Данный напев»)
  • Л. Вьерн — «Вестминстерские колокола» из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле»
  • М. Таривердиев — «Ария» из концерта для органа «Кассандра»
  • Ж. Ален — «Литании»
  • Х. Циммер — саундтрек к фильму «Интерстеллар»

Ведущая — Н. Анисимова