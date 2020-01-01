Топ-10 для органа

Дата и место
|
13 марта
пятница
|19:00
|
Топ-10 для органа2026-03-13T19:00:00.000+02:00
О событии
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
- Г. Бём — хоральная прелюдия «Vater unser im Himmelreich» («Отец наш небесный»)
- Ф. Мендельсон — Прелюдия и фуга до минор, опус 37
- Й. Брамс — «Herzlich tut mich verlangen» («Стремлюсь душою к блаженному концу»)
- А. Гильман — финал сонаты No. 1 ре минор
- М. Дюруфле — «Chant donne» («Данный напев»)
- Л. Вьерн — «Вестминстерские колокола» из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле»
- М. Таривердиев — «Ария» из концерта для органа «Кассандра»
- Ж. Ален — «Литании»
- Х. Циммер — саундтрек к фильму «Интерстеллар»
Ведущая — Н. Анисимова