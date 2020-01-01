Дата и место
12 марта
четверг
|19:00
«Музыка русских композиторов»
О событии
Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). инструментальный ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Роман Удальцов (виолончель); Людмила Ясюченя (контрабас)
В программе: сочинения С. Рахманинова, А. Бородина, П.И. Чайковского. Живопись М. Врубеля, И. Репина, В. Перова, И. Левитана, И. Шишкина.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова
Ведущая — Н. Анисимова