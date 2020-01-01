Концерты
«Музыка русских композиторов»

«Музыка русских композиторов»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

12 марта
четверг
19:00
Филармония

О событии

Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). инструментальный  ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Роман Удальцов (виолончель); Людмила Ясюченя (контрабас)

В программе: сочинения С. Рахманинова, А. Бородина,  П.И. Чайковского. Живопись М. Врубеля, И. Репина, В. Перова, И. Левитана, И. Шишкина. 

Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова

Ведущая —  Н. Анисимова