Дата и место
|
3 мая
воскресенье
|19:00
|
Алексей Петрухин и группа «Губерния»2026-05-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Если идти на концерт, то на такой, чтобы отдохнуть душой. Алексей Петрухин устроит именно такое выступление! Певец и композитор, ведущий, актер, многократный лауреат премии «Шансон года», премии «Дорожное радио», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса», постоянный участник проектов «Душевные песни» и «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым. Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом! «Пластиночка», «А жизнь моя», «На коня бы да в степь», «Распахнуты настежь двери» — песни Алексея Петрухина стали по-настоящему народными и вышли далеко за пределы какого-то одного жанра. Тут и драйв рок-н-ролла, и душевность шансона, и зажигательность фолка. Алексею удалось воплотить все самые яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант. Вы сможете услышать любимые песни в живом исполнении!