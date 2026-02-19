Дата и место
|
16 августа
воскресенье
|19:00
|
Ева Власова2026-08-16T19:00:00.000+02:00
О событии
Ева Власова — талантливая певица и автор песен, ее творчество основывается на реальных событиях и отражает разные этапы жизни, благодаря чему каждое выступление наполнено эмоциями и оставляет самые яркие впечатления. В программе концерта будут представлены как новые произведения, так и известные хиты: «Танцуй вопреки», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива» и многие другие. Каждый зритель получит возможность не только насладиться музыкой, но и стать частью этого незабываемого вечера, исполняя любимые песни вместе с певицей.