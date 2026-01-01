Расписание
|
8 марта
воскресенье
|19:30
|
Мюзикл «Я подарю тебе Париж»2026-03-08T19:30:00.000+02:00
|
9 марта
понедельник
|17:00
|
Мюзикл «Я подарю тебе Париж»2026-03-09T17:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова. Главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры: народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), солисты и артисты: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Руслан Омиров, Юлия Василькова (лауреат Премии Калининградской области «Признание»), Ксения Азарнина, Александр Иванников; Максим Кузнецов, танцевальная группа Ансамбля песни и пляски ДКБФ (хореограф — заслуженный артист России Константин Кириллов).
В программе: золотая классика, музыка кино («Брызги шампанского», «Рио-Рита», «В Кейптаунском порту» и др.)
Погружение в сказку. Романтическое настроение. Вера в чудо.
Где это можно найти? Конечно, в Париже!
Представьте себе парижское кафе 30-х годов прошлого столетия. Кого мы там встретим в этот вечер? Галантных кавалеров и кокетливых дам, говорящих на языке любви и музыки. Здесь каждый гость уже через пять минут чувствует себя как дома, а незнакомец за соседним столиком приветлив и дружелюбен, как старый друг.
Приглашаем зрителей стать участниками волшебного мюзикла, в котором под неувядающие хиты со старых пластинок герои будут танцевать танго, влюбляться, рассказывать романтические истории и петь.
Со сцены прозвучат все лучшие и самые любимые мелодии 30-х годов: «Брызги шампанского», «Рио-Рита», «В Кейптаунском порту» и другие. Все это — в исполнении Концертного духового оркестра и солистов филармонии, танцевальной группы Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота.
Итак, как говорил Конферансье из мюзикла «Кабаре»: «Оставьте Ваши заботы за дверью. Что? Жизнь никуда не годится? Забудьте! Здесь… жизнь прекрасна. Девушки прекрасны. Даже оркестр – прекрасен. Снаружи дует ветер но здесь… Здесь жарко!».
Вам обязательно запомнится этот вечер! И еще сюрприз от организаторов — каждый зритель получит от филармонии в подарок бокал игристого!