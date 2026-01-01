Концерты
Мюзикл «Я подарю тебе Париж»

12+
8 марта
воскресенье
19:30
Филармония
9 марта
понедельник
17:00
Филармония
О событии

Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова. Главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры: народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), солисты и артисты: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Руслан Омиров, Юлия Василькова (лауреат Премии Калининградской области «Признание»), Ксения Азарнина, Александр Иванников; Максим Кузнецов, танцевальная группа Ансамбля песни и пляски ДКБФ (хореограф — заслуженный артист России Константин Кириллов). 

В программе: золотая классика, музыка кино («Брызги шампанского», «Рио-Рита», «В Кейптаунском порту» и др.)

Погружение в сказку. Романтическое настроение. Вера в чудо.

Где это можно найти? Конечно, в Париже!

Представьте себе парижское кафе 30-х годов прошлого столетия. Кого мы там встретим в этот вечер? Галантных кавалеров и кокетливых дам, говорящих на языке любви и музыки. Здесь каждый гость уже через пять минут чувствует себя как дома, а незнакомец за соседним столиком приветлив и дружелюбен, как старый друг.

Приглашаем зрителей стать участниками волшебного мюзикла, в котором под неувядающие хиты со старых пластинок герои будут танцевать танго, влюбляться, рассказывать романтические истории и петь.

Со сцены прозвучат все лучшие и самые любимые мелодии 30-х годов: «Брызги шампанского», «Рио-Рита», «В Кейптаунском порту» и другие. Все это — в исполнении Концертного духового оркестра и солистов филармонии, танцевальной группы Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота.

Итак, как говорил Конферансье из мюзикла «Кабаре»: «Оставьте Ваши заботы за дверью. Что? Жизнь никуда не годится? Забудьте! Здесь… жизнь прекрасна. Девушки прекрасны. Даже оркестр – прекрасен. Снаружи дует ветер но здесь… Здесь жарко!». 

Вам обязательно запомнится этот вечер! И еще сюрприз от организаторов — каждый зритель получит от филармонии в подарок бокал игристого!