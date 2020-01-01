Театр
Музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

Музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

6+
Дата и место

8 марта
воскресенье
12:00
Филармония

О событии

Музыкальная комедия «Пеппи Длинныйчулок», по мотивам знаменитой и всеми любимой книги Астрид Линдгрен. Увлекательная история с неожиданными поворотами о том, как в жизни маленького и тихого городка произошли разительные перемены, когда там появилась озорная чудачка по имени Пеппи Длинныйчулок.

Исполнители: Юлия Василькова, Максим Кузнецов, Виктория Бобкова, Динара Сарсекеева, Олег Берсанов, Ксения Азарнина, Александр Иванников, Ольга Матвеева (рояль), Мария Гаврилюк (орган). 

Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова 

Ведущая  — М. Иргашева. 