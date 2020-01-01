Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|12:00
|
Музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок»2026-03-08T12:00:00.000+02:00
О событии
Музыкальная комедия «Пеппи Длинныйчулок», по мотивам знаменитой и всеми любимой книги Астрид Линдгрен. Увлекательная история с неожиданными поворотами о том, как в жизни маленького и тихого городка произошли разительные перемены, когда там появилась озорная чудачка по имени Пеппи Длинныйчулок.
Исполнители: Юлия Василькова, Максим Кузнецов, Виктория Бобкова, Динара Сарсекеева, Олег Берсанов, Ксения Азарнина, Александр Иванников, Ольга Матвеева (рояль), Мария Гаврилюк (орган).
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова
Ведущая — М. Иргашева.