Дата и место
7 марта
суббота
|17:00
«Аве Мария». Органно-вокальный концерт
О событии
Исполнители: лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), Анна Юсупова (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Ш. Гуно — «Аве Мария»
- Ф. Шуберт – «Аве Мария»
- А. Пьяццолла — «Аве Мария»
- Дж. Каччини – «Аве Мария»
- К. Сен-Санс — «Аве Мария»
- Ж. Бизе — «Аве Мария»
- А. Пьяццолла- «Аве Мария»
- Л. Люцци — «Аве Мария»
- М. Лоренц — «Аве Мария»
Ведущая — Н.Анисимова