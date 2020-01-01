Концерты
«Аве Мария». Органно-вокальный концерт

«Аве Мария». Органно-вокальный концерт

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 марта
суббота
17:00
Филармония

О событии

Исполнители: лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), Анна Юсупова (орган). 

 В программе: 

  • И. С. Бах — Ш. Гуно — «Аве Мария»
  • Ф. Шуберт – «Аве Мария»
  • А. Пьяццолла — «Аве Мария» 
  • Дж. Каччини – «Аве Мария»
  • К. Сен-Санс — «Аве Мария»
  • Ж. Бизе — «Аве Мария»
  • А. Пьяццолла- «Аве Мария» 
  •  Л. Люцци — «Аве Мария»
  • М. Лоренц — «Аве Мария»

Ведущая — Н.Анисимова