Дата и место
|
6 марта
пятница
|19:00
|
«Саундтреки на органе»2026-03-06T19:00:00.000+02:00
О событии
Существует ли музыкальный инструмент, который, как целый оркестр, под искусными руками может все осуществить, все выразить? Конечно, орган — самый великий, самый дерзновенно могучий, великолепнейший из когда-либо созданных человеческим гением музыкальный инструмент. Приглашаем калининградцев и гостей города на концерт, который обязательно станет для вас «Обыкновенным чудом». В этот вечер прозвучат шедевры мировой киномузыки в исполнении грандиозного органа Калининградской филармонии. Уникальный концерт посвящен выдающимся мелодиям из кинофильмов — оригинальным саундтрекам и золотой классике. Вместе с солисткой Марией Гаврилюк вы совершите незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов мирового и отечественного кинематографа!
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565 («20 тысяч лье под водой»);
- И. С. Бах — Хоральные прелюдии «Старый год уходит» BWV 614 («Зеркало»), «Взываю к тебе, Господи» BWV 639 («Солярис»);
- И. С. Бах — Фантазия соль минор, BWV 542 («Малефисента»);
- Г. Гладков — музыка к фильму «Обыкновенное чудо»;
- Дзё Хисаиши — саундтрек к аниме «Унесённые призраками»;
- Дж. Уильямс — саундтрек к фильму «Гарри Поттер»;
- Х. Циммер — саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря»
- Э. Морриконе — саундтрек к спагетти-вестерну «На несколько долларов больше»
Ведущая — Н. Анисимова.