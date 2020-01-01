Дата и место
|
5 марта
четверг
|19:00
|
Песни на стихи Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко2026-03-05T19:00:00.000+02:00
О событии
Песни на стихи Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. «Молодежная академия искусств» .
Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, инструментальный ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Людмила Ясюченя (контрабас), Сурен Погосян (саксофон), Александр Добролюбов (ударные), Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта)
В программе: песни на стихи А.Вознесенского и Е.Евтушенко: «Я тебя никогда не забуду», «Не исчезай», « Миллион алых роз», «Подберу музыку», « Вальс при свечах», «Верни мне музыку», «Парижский снег», «Затмение сердца», «Год любви», «Два стрижа», «Со мною вот что происходит», «Сережка ольховая»
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова
Ведущие — М.Кузнецов, М.Иргашева