Дата и место
|
2 марта
понедельник
|19:30
|
Квиз и кофе «Шансон: высокое искусство низкого жанра»2026-03-02T19:30:00.000+02:00
О событии
Внимание: новый формат! В преддверии 8 Марта приглашаем на атмосферный квиз в филармонии
Весна — время вдохновения, новых эмоций и особенных встреч. Совсем скоро мы будем поздравлять любимых женщин, а праздничное настроение предлагаем формировать заранее — в уютном формате «Квиз и кофе» в Малом зале филармонии.
«Шансон: высокое искусство низкого жанра» — это живой разговор о музыке, истории и культурных парадоксах, интересные факты о французском и отечественном шансоне и, конечно, интеллектуальный квиз, который подарит азарт и хорошее настроение.
Тёплая атмосфера, кофе, общение и музыка — идеальный формат для предпраздничного вечера с друзьями или близкими. И, конечно, победителей квиза ждут уникальные призы.
Авторы и ведущие — Юлия Василькова и Максим Кузнецов