Интеллектуальные игры
Квиз и кофе «Шансон: высокое искусство низкого жанра»

12+
Дата и место

2 марта
понедельник
19:30
Филармония

О событии

Внимание: новый формат! В преддверии 8 Марта приглашаем на атмосферный квиз в филармонии

Весна — время вдохновения, новых эмоций и особенных встреч. Совсем скоро мы будем поздравлять любимых женщин, а праздничное настроение предлагаем формировать заранее — в уютном формате «Квиз и кофе» в Малом зале филармонии.

«Шансон: высокое искусство низкого жанра» — это живой разговор о музыке, истории и культурных парадоксах, интересные факты о французском и отечественном шансоне и, конечно, интеллектуальный квиз, который подарит азарт и хорошее настроение.

Тёплая атмосфера, кофе, общение и музыка — идеальный формат для предпраздничного вечера с друзьями или близкими. И, конечно, победителей квиза ждут уникальные призы.

Авторы и ведущие — Юлия Василькова и Максим Кузнецов