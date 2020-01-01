Сольный концерт Александра Гиндина

Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|17:00
|
Сольный концерт Александра Гиндина2026-03-01T17:00:00.000+02:00
О событии
Имя Александра Гиндина (фортепиано, Москва), лауреата международных конкурсов имени П. Чайковского, имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, знакомо любому современному меломану. Это удивительно талантливый артист, самобытный исполнитель, один из самых востребованных музыкантов современности. В его фортепианной игре эмоциональность и яркость красок сочетаются с виртуозным пианизмом, тонкостью, интеллектом и глубоким осмыслением музыки.
В первый день марта на сцене филармонии Александр Гиндин представит свою новую программу, в которой прозвучат произведения Шумана, Рахманинова, Листа и Шопена.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов, лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано)
В программе:
- Р. Шуман — Арабеска оп 18,
- Р. Шуман — «Концерт без оркестра» (Третья соната фа минор, Op. 14)
- С. Рахманинов — Прелюдия опус 32N12, этюд-картина опус 39N5
- Ф. Лист — Забытый вальс N1
- Ф.Лист — «На берегу ручья» фортепианная пьеса из цикла «Годы странствий»
- Ф. Шопен — Вальс оп. 34 № 2
- Ф. Шопен — «Баллада №1» (соль минор, op. 23)