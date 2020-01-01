Дата и место
19 сентября
суббота
|18:00
Игорь Саруханов
О событии
Хиты Игоря Саруханова знает каждый в нашей стране! У всех меломанов и любителей хорошей песни есть замечательная возможность окунуться в невероятную атмосферу!
Незабываемый юбилейный концерт легендарного музыканта, композитора и певца Игоря Саруханова. В программе — всё самое лучшее, любимое и хитовое!
Игорь Саруханов — заслуженный артист России, член Союза композиторов России. Его хиты «Позади крутой поворот», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Бухта радости», «Круг друзей», «Поплакала и хватит», «Каракум», «Придуманная любовь», «Желаю тебе», «Маскарад», «Слово в слово», «Ниточка», и относительно новые «С кем ты?», «Не зови», «Показалось мне» и многие, многие другие до сих пор остаются образцами искренней мелодичности и настоящими хитами, глубоко любимыми всеми поколениями меломанов.
Всего на счету музыканта более трехсот песен, многие из которых стали эстрадной классикой. Игорь Саруханов до сих пор ежегодно выпускает альбомы и радует поклонников новыми произведениями, не уступающими прежним хитам — самый свежий трек маэстро «Одна на миллион» весьма успешно покоряет эфиры радиостанций и концертные площадки.
Игорь Саруханов: «Юбилейная программа будет состоять, конечно же, из песен разных лет. Но обязательно будут и приятные сюрпризы в виде премьер. В этот душевный вечер мы, конечно же, и споем вместе самые ваши любимые песни, и обязательно потанцуем. Очень жду нашей встречи на мой юбилей».