Дата и место
|
11 июля
суббота
|19:00
|
«Скрипка Ротшильда и другие рассказы Чехова»2026-07-11T19:00:00.000+02:00
О событии
Филармоническая программа с Сергеем Маковецким и камерным оркестром.
Народный артист России, актер театра и кино Сергей Маковецкий представит литературно-музыкальный вечер к 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. В двух отделениях прозвучат рассказы «Скрипка Ротшильда», «О бренности», «Контрабас и флейта» и «Забыл». В музыкальной части вечера – отрывки из произведений Вениамина Флейшмана, Аркадия Абазы, Кристофа Глюка, Камиля Сен-Санса и Ференца Листа в исполнении пианиста Николая Мажары и музыкантов филармонии.
Ключевое произведение вечера — трагический рассказ «Скрипка Ротшильда»,повествующий о жизни гробовщика Якова, который вынужденно живет по соседству со смертью. Он будто не замечает жизни и людей, которые его окружают. Яков выглядит человеком мрачным и нелюдимым, потерявшим способность сострадать и сочувствовать. Он, кажется, способен лишь злиться на мир, людей и свою судьбу. Но за этим неприглядным обликом, за злобой и безразличием прячется чеховская тоска по другой судьбе.
«Скрипка Ротшильда» — неслучайное произведение в жизни Сергея Маковецкого. Сегодня он один из самых востребованных российских актеров, кумир миллионов зрителей, обладатель многих российских и зарубежных кинонаград и театральных премий. Со студенческих лет Чехов был одним из любимейших авторов Маковецкого; в разные годы он был занят в спектаклях «Чайка», «Черный монах» и «Дядя Ваня». В середине 1990-х актер сыграл Дмитрия Шостаковича в европейском фильме «Скрипка Ротшильда», посвященном истории создании одноименной оперы.
Опера «Скрипка Ротшильда», отрывки их которой прозвучат в этот вечер, — единственное сохранившееся произведение Вениамина Флейшмана (1913–1941), одного из первых учеников Дмитрия Шостаковича. Оба композитора восхищались творчеством Чехова, сюжет рассказа оказался близок Флейшману, который, как и главный герой, когда-то играл на скрипке на свадьбах и похоронах в провинциальном городке. Флейшман почти полностью закончил клавир и приступил к оркестровке, когда началась война. Композитор ушел добровольцем на фронт и осенью 1941-го погиб. Рукопись «Скрипки Ротшильда» осталась в блокадном Ленинграде. По просьбе Шостаковича, который волновался за сочинение любимого ученика, ему переслали копию. Дмитрий Дмитриевич закончил и оркестровал оперу, добился ее исполнения и способствовал изданию клавира.
Премьера литературно-музыкального вечера состоялась 16 ноября 2025 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Сергей Маковецкий, актер театра и кино. Народный артист России. Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс А. А. Казанской) в 1980 году. В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре: Шостакович («Уроки мастера»), Амфитрион («Амфитрион»), Яго («Отелло»), Городничий («Ревизор»), Тригорин («Чайка»), Войницкий («Дядя Ваня»), Онегин («Евгений Онегин»), Арган («Мнимый больной»), Граф Илья Андреевич Ростов («Война и мир») и многие другие. Он один из самых востребованных российских актеров театра и кино. Сыграл главные роли в картинах В. Хотиненко «Патриотическая комедия», «Макаров», «72 метра» и «Поп»; А. Балабанова «Про уродов и людей», «Брат-2», «Жмурки» и «Мне не больно»; Н. Михалкова «12» и «Утомленные солнцем-2»; С. Урсуляка «Сочинение ко дню победы», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ненастье» и др. Многие зрители любят и помнят героев Маковецкого в сериалах «Дело гастронома № 1», «Годунов», «Зулейха открывает глаза», «Грозный» и других.
Сергей Маковецкий — обладатель российских и зарубежных кинонаград и театральных премий. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета, Орденом «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства», Премией Мэра Москвы в области литературы и искусства. Лауреат Государственной премии России.
Николай Мажара, пианист и композитор Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по специальностям: «композиция» (класс профессора А. Мнацаканяна) и «фортепиано» (класс профессора Э. Базанова). Победитель IV и V Международных конкурсов им. Прокофьева по специальностям «фортепиано» (2004) и «композиция» (2008). Член Союза Композиторов России. В обширном репертуаре артиста наряду с сольными сочинениями более 50 фортепианных концертов. Наибольшее признание заслужил как исполнитель сочинений Стравинского, Прокофьева, Шенберга, современных петербургских авторов; большое внимание уделяет русской фортепианной музыке. Сотрудничает с лучшими петербургскими оркестрами, регулярно играет сольные концерты на сцене Петербургской Филармонии, на концертных площадках Мариинского театра, в городах России и зарубежных странах. Принимает участие в проектах Т. Курентзиса как приглашенный солист MusicАeterna. Является автором четырех концертов для фортепиано с оркестром, концерта для скрипки с оркестром, симфоний, большого количества камерной музыки. Профессор кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Артист Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.