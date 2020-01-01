Дата и место
30 мая
18:00
«Запчасти для счастья»
О событии
Что общего между любовью и автомобилем? И то, и другое нуждается в ремонте, особенно когда что-то идёт не так! В этой зажигательной комедии один случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с непредсказуемыми поворотами.
Шесть человек, каждый со своей историей, эмоциями и тайнами, сталкиваются в небольшой квартире, где внезапно ломаются не только планы, но и устоявшиеся отношения. Кто кого любит? Кто кому врёт? И как из этого выпутаться, не забыв про романтику и здравый смысл?
«Запчасти для счастья» — это вечер, когда за столом тосты сменяются разоблачениями, двери хлопают, а зрители не могут перестать смеяться. Ведь в жизни, как в машине, главное — вовремя провести техосмотр чувств!
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.