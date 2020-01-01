Дата и место
|
9 мая
суббота
|15:00
|
«Будь здоров, школяр»2026-05-09T15:00:00.000+02:00
О событии
9 мая, в День Победы, приглашаем на показ спектакля «Будь здоров, школяр!» по повести Булата Окуджавы. Эта постановка будет интересна как зрителям школьного возраста, так и взрослому поколению.
Это история не о войне. Это спектакль о юности, которая вопреки всему продолжает мечтать. Главный герой, юноша, оказался на фронте. И он рассказывает о том, что даже в огне можно остаться живым, юным и влюбленным. Ведь за любой войной — не карты стратегий, а миллионы таких вот «школяров», мечтающих просто вернуться домой. Это разговор на универсальном языке чувств, который тронет и подростка, и взрослого.
В ролях молодые актеры театра и кино:
- Георгий Сальников
- Ярослав Жалнин
- Александра Власова
- Тимур Орагвелидзе
- Алексей Боченин
- Александр Хитев
Спектакль завоевал уже множество наград, из них:
- Лауреат III международного театрального фестиваля «Твой Шанс»
- Гран-при XXVII международного фестиваля ВГИК
- Приз за лучший актёрский ансамбль на МКФ ВГИК
- Лауреат премии «Золотой лист» за лучшую женскую роль
- Лауреат премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль
Длительность спектакля 1 час 30 мин без антракта.