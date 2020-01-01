Театр
«Будь здоров, школяр»

6+
Дата и место

9 мая
суббота
15:00
Янтарь-Холл

О событии

9 мая, в День Победы, приглашаем на показ спектакля «Будь здоров, школяр!» по повести Булата Окуджавы. Эта постановка будет интересна как зрителям школьного возраста, так и взрослому поколению.

Это история не о войне. Это спектакль о юности, которая вопреки всему продолжает мечтать. Главный герой, юноша, оказался на фронте. И он рассказывает о том, что даже в огне можно остаться живым, юным и влюбленным. Ведь за любой войной — не карты стратегий, а миллионы таких вот «школяров», мечтающих просто вернуться домой. Это разговор на универсальном языке чувств, который тронет и подростка, и взрослого.

В ролях молодые актеры театра и кино:

  • Георгий Сальников
  • Ярослав Жалнин
  • Александра Власова
  • Тимур Орагвелидзе
  • Алексей Боченин
  • Александр Хитев

Спектакль завоевал уже множество наград, из них:

  • Лауреат III международного театрального фестиваля «Твой Шанс»  
  • Гран-при XXVII международного фестиваля ВГИК
  • Приз за лучший актёрский ансамбль на МКФ ВГИК  
  • Лауреат премии «Золотой лист» за лучшую женскую роль
  • Лауреат премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль

Длительность спектакля 1 час 30 мин без антракта.