Ансамбль песни и пляски Балтийского флота

Дата и место
|
8 мая
пятница
|19:00
|
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота2026-05-08T19:00:00.000+02:00
О событии
Праздничная программа «Салют Победы».
Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота — один из старейших военных художественных коллективов России. Его творческая биография началась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны артисты ансамбля участвовали в героической обороне Моонзундских островов Эзель и Даго, вместе с кораблями флота прорывались из г.Таллинна в г.Ленинград. Все 900 дней блокады г.Ленинграда творческий коллектив находился в городе, выступая для его жителей и на передовой.Многие артисты — почти треть творческого состава — пали смертью храбрых.
Из первых многочисленных послевоенных выступлений знаменательны концерты, данные ансамблем осенью 1945 года в оккупированной Германии. За годы своего существования коллектив с концертами проехал по всей России, с гастролями посетил страны: Германию, Польшу, Чехословакию, Югославию, Англию, Бельгию, Данию, Голландию, Францию, Италию, Норвегию, Сирию, Кубу, Швецию, Финляндию, Люксембург.
Нынешнее поколение артистов продолжает славные традиции своих предшественников.
В концертной программе «Салют Победы» представлены песни об армии и флоте в оригинальных обработках в исполнении солистов: заслуженного артиста РФ Игоря Побережского (баритон), Владимира Гудожникова (баритон),Ильи Крестоверова (баритон), Дмитрия Любавина (тенор), Михаила Лишаева (тенор).
Танцевальная группа ансамбля под руководством заслуженного артиста РФ Константина Кириллова продемонстрирует высокий уровень хореографического искусства в исполнении характерных танцев: морских, народных.
Возглавляет коллектив выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, член союза композиторов России, дипломант Первого международного конкурса композиторов им. В.Овчинникова 2025 г., дирижер, заслуженный артист РФ Борис Гастев.
Продолжительность 2 часа с антрактом.