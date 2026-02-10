Дата и место
15 февраля
воскресенье
|17:00
|
«Время романтиков»2026-02-15T17:00:00.000+02:00
О событии
15 февраля с 17:00 до 19:00 пройдет мероприятие «Время романтиков». Посетителям предлагается пройти по особому «Маршруту любви» в Музее изобразительных искусств. Он включает знакомство с экспонатами постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» и их романтическими историями и легендами. В завершение гостей ждет романтический мастер-класс по рисованию. Стоимость участия — 500 рублей.
Для всех влюбленных пар скидка: один билет на двоих за 700 рублей. Требуется предварительная запись по номеру 46-71-43, количество мест ограничено.