Калининградский музей изобразительных искусств

Дата и место
|
16 января
пятница
|12:00
|
День артиста2026-01-16T12:00:00.000+02:00
О заведении
Молодой и динамично развивающийся музей, собрание которого включает в себя работы российских художников 50–90-х годов ХХ века, современную графику художников России и стран Балтийского региона, произведения калининградских художников, стекло и керамику России 60–90-х годов XX века, современные народные промыслы России, произведения изобразительного искусства Восточной Пруссии. В музее проходят лекции и мастер-классы.
С 1 октября все члены многодетных семей могут бесплатно посещать Музей искусств в любой день без ограничений по времени и количеству визитов.
Для этого необходимо будет предъявить кассиру удостоверение многодетной семьи или его электронный аналог (QR-код, отображающийся в личном кабинете мобильного приложения «Госуслуги» в разделе «Семья и дети» при наличии подтвержденной учётной записи).