Выставки
Романтичная акция в музее

Романтичная акция в музее

Для влюбленных пар Культурный отдых День святого Валентина
12+

Дата и место

14 февраля
суббота
11:00
Историко-художественный музей

О событии

Романтичная акция в музее!

14 февраля в Калининградском историко-художественном музее — особая акция для пар: посещение основной экспозиции по одному билету на двоих.

Проведите выходные в музее, чтобы вместе открывать не только шедевры, но и новые грани друг друга. Прогулка по старейшему музею Калининградской области станет необычным и запоминающимся приключением.

  • КОИХМ,  ул. Клиническая,  21

Говорите на языке искусства, делитесь впечатлениями и создавайте свою общую историю. Ждём вас на свидание в музее!

Это событие в СМИ

Анонсы
Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых

Бесплатный концерт Лолиты и другие подарки: какие мероприятия пройдут в Калининграде в День всех влюблённых

Читать