Дата и место
|
14 февраля
суббота
|11:00
|
Романтичная акция в музее2026-02-14T11:00:00.000+02:00
О событии
Романтичная акция в музее!
14 февраля в Калининградском историко-художественном музее — особая акция для пар: посещение основной экспозиции по одному билету на двоих.
Проведите выходные в музее, чтобы вместе открывать не только шедевры, но и новые грани друг друга. Прогулка по старейшему музею Калининградской области станет необычным и запоминающимся приключением.
- КОИХМ, ул. Клиническая, 21
Говорите на языке искусства, делитесь впечатлениями и создавайте свою общую историю. Ждём вас на свидание в музее!