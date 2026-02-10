Дата и место
|
14 февраля
суббота
|10:00
|
Музей «Дом китобоя»
О событии
В музей с любовью! Акция в Доме китобоя ко Дню всех влюблённых.
14 февраля вы сможете посетить музей со своей «второй половиной» по одному билету. Чтобы стать участниковм акции, нужно быть влюблёнными и объявить об этом администратору Дома китобоя при покупке билета.
Приобрести билеты по акции можно только в оффлайн кассе музея.
Музей Дом китобоя работает ежедневно с 10 до 20 часов. Начало экскурсионных сеансов — каждые 30 минут (последний — в 19.00). Продолжительность — 55 минут.