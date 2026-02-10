Выставки
В музей с любовью

Для влюбленных пар Культурный отдых День святого Валентина
12+

Дата и место

14 февраля
суббота
10:00
Музей «Дом китобоя»

О событии

В музей с любовью! Акция в Доме китобоя ко Дню всех влюблённых.

14 февраля вы сможете посетить музей со своей «второй половиной» по одному билету. Чтобы стать участниковм акции, нужно быть влюблёнными и объявить об этом администратору Дома китобоя при покупке билета.

Приобрести билеты по акции можно только в оффлайн кассе музея.

Музей Дом китобоя работает ежедневно с 10 до 20 часов. Начало экскурсионных сеансов — каждые 30 минут (последний — в 19.00). Продолжительность — 55 минут.

