¼ Финала 17 сезона КЛАССной Лиги КВН

Дата и место
|
27 февраля
пятница
|18:00
|
ДК железнодорожников
О событии
«Классная Лига КВН» приглашает на Четвертьфинал XVII сезона!
Наши четвертьфиналисты:
- «Всё, пока!» (МАОУ СОШ №28, г. Калининград)
- «М&М’s» (МАОУ Гимназия 40 им.Ю.А. Гагарина, г. Калининград)
- «Не хочу! Не буду!» (МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева», г. Гусев)
- «СуперЛюди» (МБУ ЦКД г. Гурьевска, г. Гурьевск)
- «ДЕТИ» (МАОУ СОШ №10, г. Калининград)
- «Нон стоп» (МАОУ СОШ №44, г. Калининград)
- «Петрушки» (Молодежный центр Светлогорского ГО, Светлогорский городской округ)
- «ПГТ» (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А.Захарова», Гурьевский район, пос. Петрово)
- «Эффект бабушки» (ЦКиД г. Гвардейска, пос. Борское)
- «Шах и мат» (МАОУ СОШ 50, г. Калининград)
Команды продолжают свой путь к Чемпионству, а Вы сможете за этим наблюдать27 февраля в ДКЖ, в 18.00.
Здесь дети шутят по-взрослому!