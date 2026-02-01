Концерты
¼ Финала 17 сезона КЛАССной Лиги КВН

6+
Дата и место

27 февраля
пятница
18:00
ДК железнодорожников

О событии

«Классная Лига КВН» приглашает на Четвертьфинал XVII сезона!

Наши четвертьфиналисты:

  • «Всё, пока!» (МАОУ СОШ №28, г. Калининград)
  • «М&М’s» (МАОУ Гимназия 40 им.Ю.А. Гагарина, г. Калининград)
  • «Не хочу! Не буду!» (МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева», г. Гусев)
  • «СуперЛюди» (МБУ ЦКД г. Гурьевска, г. Гурьевск)
  • «ДЕТИ» (МАОУ СОШ №10, г. Калининград)
  • «Нон стоп» (МАОУ СОШ №44, г. Калининград)
  • «Петрушки» (Молодежный центр Светлогорского ГО, Светлогорский городской округ)
  • «ПГТ» (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А.Захарова», Гурьевский район, пос. Петрово)
  • «Эффект бабушки» (ЦКиД г. Гвардейска, пос. Борское)
  • «Шах и мат» (МАОУ СОШ 50, г. Калининград)

Команды продолжают свой путь к Чемпионству, а Вы сможете за этим наблюдать27 февраля в ДКЖ, в 18.00.

Здесь дети шутят по-взрослому!