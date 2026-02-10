Театр
Благотворительный спектакль «Иногда нам снятся старые собаки»

Благотворительный спектакль «Иногда нам снятся старые собаки»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

17 февраля
вторник
19:00
ДК железнодорожников

О событии

Часть вырученных средств пойдут на реабилитацию Льва Щербинина. Лëв болен ДЦП, III уровень. Деньги на оплату клиники в Калининграде для постоянных занятий и для поездки в Москву. 

Это трогательный и смешной моноспектакль о нас, наших родителях и юности.

Его герой рассказывает душевные, абсурдные и правдивые истории о себе, Владикавказе и стране, в которой мы когда-то жили.

Спектакль уже увидели зрители во многих городах России и Израиля. Примечательно, что в одних и тех же моментах они и смеются, и плачут, что доказывает: мы очень похожи, несмотря на расстояния.

Автор постановки — писатель Сослан Плиев. Единственного исполнителя всех ролей — популярного актёра Эльберда Агаева — публика знает по сериалам «Кухня», «Отель Элеон» и другим. 

Билеты здесь 

Это событие в СМИ

Театры
«Душевные, абсурдные и правдивые истории»: в Калининграде покажут благотворительный спектакль

«Душевные, абсурдные и правдивые истории»: в Калининграде покажут благотворительный спектакль

Читать