17 февраля
|19:00
Благотворительный спектакль «Иногда нам снятся старые собаки»2026-02-17T19:00:00.000+02:00
Часть вырученных средств пойдут на реабилитацию Льва Щербинина. Лëв болен ДЦП, III уровень. Деньги на оплату клиники в Калининграде для постоянных занятий и для поездки в Москву.
Это трогательный и смешной моноспектакль о нас, наших родителях и юности.
Его герой рассказывает душевные, абсурдные и правдивые истории о себе, Владикавказе и стране, в которой мы когда-то жили.
Спектакль уже увидели зрители во многих городах России и Израиля. Примечательно, что в одних и тех же моментах они и смеются, и плачут, что доказывает: мы очень похожи, несмотря на расстояния.
Автор постановки — писатель Сослан Плиев. Единственного исполнителя всех ролей — популярного актёра Эльберда Агаева — публика знает по сериалам «Кухня», «Отель Элеон» и другим.