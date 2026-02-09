Дата и место
13 февраля
пятница
|18:30
Выставка «Волшебные миры Толкина, Гофмана, Белянина, Чарской»2026-02-13T18:30:00.000+02:00
О событии
На сказочных картинах Юлии Соколовской оживают удивительные литературные вселенные: мифологическое Средиземье Дж. Р. Р. Толкина из его знаменитых произведений «Хоббит» и «Властелин колец», необычайная фантасмагория великого сказочника Гофмана от «Щелкунчика» до «Житейских воззрений кота Мурра». Вы познакомитесь с фантастическими героями детективов Андрея Белянина, вдохновлёнными циклом «Мой учитель Лис». Местом действия становится городской пейзаж современного Калининграда, это ли не чудо? Словно по мановению волшебной палочки иллюстрации Юлии Соколовской перенесут вас в средневековые легенды и рыцарские сюжеты Лидии Чарской, популярной русской писательницы начала 20 века, воскресят в памяти любимые с детства сказочные истории Ганса Христиана Андерсена.
В экспозицию вошли более 65 работ, созданных художником в техниках акварель и темпера на крафте. Выставка демонстрирует яркие живые образы, пристальное внимание к деталям, тонкое чувство цвета и глубокое погружение в художественный мир иллюстрируемых авторов. На вернисаже будут представлены также открытки и календари авторства Юлии Соколовской. Открытки на память сможет приобрести каждый желающий.
Встречу с художником проведёт Алёна Мирошниченко, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.
При участии лауреата международных конкурсов Анны Червонооченко (фортепиано).
Открытие выставки состоится 13 февраля. Начало в 18:30.
Вход свободный.
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж