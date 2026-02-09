Дата и место
|
11 февраля
среда
|18:30
|
Лекция «По одёжке встречают...»2026-02-11T18:30:00.000+02:00
О событии
В новом году в библиотеке начинается новый цикл лекций, подготовленный мастерской ручного ткачества Ткацкая Калининградская. Встречи будут посвящены тем основам, которые заложены в строй и образы народного костюма.
Почему народный костюм выглядит так, как он выглядит? Чем объясняется его многослойность и многофигурность, яркость и даже пестрота? Зачем он такой? И что в действительности означает знакомая с детства фраза: «По одёжке встречают?»
В поисках ответов на эти вопросы мы познакомимся с различными предметами, составляющими традиционный костюм — рубахой, сарафаном, понёвой, штанами, головными уборами, чулками и даже рукавицами. Посмотрим, как образ народного костюма использовался при императорском дворе и какую волну в моде начала XX столетия вызвали костюмы бала к 300-летию дома Романовых...
Темой первой лекции будет логика народного костюма. Будем разбираться, как и от чего защищает человека одежда, какую информацию о своём владельце передаёт народный костюм и как особенности кроя определяются развитием ткацкого ремесла.
Ведущая — Мария Лебедева, мастерская ручного ткачества «Ткацкая Калининградская», член Российской ассоциации «Гильдия ткачей» и Калининградской Ассоциации мастеров и ремесленников КАМИР.
Вход свободный.
Время проведения: 11 февраля 2026 г. в 18:30
Место проведения: клубный зал, 3 этаж
Справки по тел.: 21-68-82