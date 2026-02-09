Дата и место
11 февраля
среда
|18:30
Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»2026-02-11T18:30:00.000+02:00
О событии
Детективные романы Агаты Кристи заслуженно входят в число самых читаемых книг в мире — в них есть и неожиданная разгадка, и истинно английская атмосфера, даже если события разворачиваются вдали от Англии, и традиционная мораль, которая (к счастью) всё ещё пользуется спросом. Не менее увлекательна и биография самой писательницы. В ней нет места загадочным убийствам, но это история долгой жизни, вмещающей в себя смену эпох, две мировые войны, два брака с очень разными мужчинами, путешествия по всему свету, Запад и Восток, который тоже был частью жизни писательницы и в любви к которому она неоднократно признавалась.
Агата Кристи была личностью примечательной, и одно из главных её качеств – любовь к жизни: «Жить интересно — никогда не знаешь, что будет дальше».
Лектор: Анастасия Гильманова, кандидат филологических наук.
Вход свободный.
Время проведения: 11 февраля 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
Справки по тел.: 21-68-82