Лекции, мастер-классы
Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»

Лекция «Агата Кристи. Личность, жизнь, детективы»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

11 февраля
среда
18:30
Научная библиотека

О событии

Детективные романы Агаты Кристи заслуженно входят в число самых читаемых книг в мире — в них есть и неожиданная разгадка, и истинно английская атмосфера, даже если события разворачиваются вдали от Англии, и традиционная мораль, которая (к счастью) всё ещё пользуется спросом. Не менее увлекательна и биография самой писательницы. В ней нет места загадочным убийствам, но это история долгой жизни, вмещающей в себя смену эпох, две мировые войны, два брака с очень разными мужчинами, путешествия по всему свету, Запад и Восток, который тоже был частью жизни писательницы и в любви к которому она неоднократно признавалась.

Агата Кристи была личностью примечательной, и одно из главных её качеств – любовь к жизни: «Жить интересно — никогда не знаешь, что будет дальше».

Лектор: Анастасия Гильманова, кандидат филологических наук.

Вход свободный.

Время проведения: 11 февраля 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Справки по тел.: 21-68-82

Это событие в СМИ

Анонсы
Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Читать