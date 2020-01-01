Дата и место
|
19 июня
пятница
|19:00
|
Александр Розенбаум2026-06-19T19:00:00.000+02:00
О событии
Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра «авторской песни», пользующийся огромной популярностью, как в России, так и за ее пределами. Основные темы его произведений — любовь к Родине, Великая Отечественная война и судьбы соотечественников разных поколений, которые небезразличны Автору. В своих стихах Александр поднимает вечные вопросы о добре и зле, о мире и войне, о любви к женщине и стране, в которой живет. Посетив концерт Александра Розенбаума, Вы сможете получить настоящее удовольствие от теплой, дружеской атмосферы в зале, познать сущность, глубину и загадочность человеческой души…