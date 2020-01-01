Дата и место
|
28 июля
вторник
|20:00
|
Янтарь-Холл
О событии
«Пелагея» — успешная и самостоятельная формация, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы. Ей верят молодые, ею восхищаются маститые, — заслуженно самой выдающейся в России группе, играющей русский фолк».
За хрупкими плечами молодой артистки длинный и захватывающий путь от народницы-вундеркинда до звания Заслуженной артистки Российской Федерации (2020), статуса «новое слово в российском фолке» и наставницы шоу «Голос». А группа, названная ее именем, успешно выступает с концертами по всей огромной стране и своим творчеством, создающим популярную альтернативу традиционным коллективам, воспитывает совершенно новое поколение ценителей народной русской музыки.