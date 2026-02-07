Лекция «Архитектурные жемчужины Балтики»

Дата и место
7 февраля
суббота
|16:00
О событии
Встреча посвящена исследованию архитектурных особенностей частных жилых построек, расположенных вдоль живописного побережья Балтийского моря в Калининградской области. Особое внимание уделено специфическим чертам дизайна и строительства, обусловленным уникальным географическим положением региона, культурным наследием и климатическими условиями. Анализируются исторические предпосылки формирования местного стиля загородных строений, влияние европейской архитектуры и балтийских традиций. Взаимодействие моды и архитектуры. Рассматриваются современные тенденции в проектировании и строительстве коттеджей, учитывающие экологичность материалов, энергоэффективность и комфорт проживания.
Лекция представляет интерес для архитекторов, дизайнеров интерьеров, строителей, исследователей региональной культуры и всех тех, кого привлекают эстетика и очарование частного жилья приморских районов.
Ведущие: Екатерина Малафеева, культуролог; Виктория Колесникова, архитектор (её дизайн-студия сотрудничает с фондом жилого строительства, много занимается историческими фасадами, в том числе и в курортных городах побережья); Татьяна Конюхова, дизайнер-стилист.
- Вход свободный.
- Время проведения: 7 февраля 2026 г. в 16:00
- Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
- Справки по тел.: 21-68-82