Дата и место
|
3 мая
воскресенье
|17:00
|
Ярослав Сумишевский2026-05-03T17:00:00.000+02:00
О событии
Артист, которого выбрал народ — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант — у Ярослава Сумишевского есть все, чтобы завоевать народную любовь.
Феномен артиста до сих пор покоряет и завораживает публику. Певец прошел непростой творческий путь: от музыкальной школы в небольшом городке на Сахалине до аншлагов в Кремлевском дворце.
Сегодня Ярослав Сумишевский — один из самых гастролирующих и успешных исполнителей в России, который добился популярности самостоятельно. Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист любим миллионами зрителей.
Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», а также стал номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года», «Шансон года».
Секрет его успеха заключается в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к музыке.
Специально к концерту артист готовит особую программу: зрители услышат как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки. Ярослав расскажет о своем непростом творческом пути — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь.
Продуманный свет, качественный живой звук и режиссура — всё это безусловно подчеркивает значимость концертов Ярослава Сумишевского.