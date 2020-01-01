Концерты
Ярослав Сумишевский

0+
Дата и место

3 мая
воскресенье
17:00
Янтарь-Холл

О событии

Артист, которого выбрал народ — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант — у Ярослава Сумишевского есть все, чтобы завоевать народную любовь.

Феномен артиста до сих пор покоряет и завораживает публику. Певец прошел непростой творческий путь: от музыкальной школы в небольшом городке на Сахалине до аншлагов в Кремлевском дворце.

Сегодня Ярослав Сумишевский — один из самых гастролирующих и успешных исполнителей в России, который добился популярности самостоятельно. Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист любим миллионами зрителей.

Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», а также стал номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года», «Шансон года».

Секрет его успеха заключается в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к музыке.

Специально к концерту артист готовит особую программу: зрители услышат как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки. Ярослав расскажет о своем непростом творческом пути — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь.

Продуманный свет, качественный живой звук и режиссура — всё это безусловно подчеркивает значимость концертов Ярослава Сумишевского.