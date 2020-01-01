Дата и место
|
17 мая
воскресенье
|16:00
|
Сергей Трофимов2026-05-17T16:00:00.000+02:00
О событии
Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален своим музыкальным и поэтическим дарованием. Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши.
Синергия музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. В его текстах есть все, чего порой не хватает в жизни: задор и искринка, трезвый взгляд на все происходящее и глубокие вопросы, которые время от времени должен задавать себе каждый человек. Его постоянный, искренний и уважительный диалог со зрителем производит в зале всеобщее единение, не оставляя «пустых глаз» и заставляя даже самого жестокосердного скептика смеяться и плакать, подпевать и даже танцевать.
Каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом. Вместе мы проведем вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.