Презентация книг стихотворений Андрея Ренскова

Дата и место
6 февраля
пятница
|18:00
Презентация книг стихотворений Андрея Ренскова2026-02-06T18:00:00.000+02:00
О событии
6 февраля Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова приглашает на творческую встречу с художником-графиком, членом Союза художников России, автором прозаических и поэтических сборников, музыкантом Андреем Ренсковым.
Автор представит новые книги: сборник стихотворений «Дар Невесомости», книгу-пленэр «Светлогорская тетрадь», сборник неологизмов противоречий отзвуков «Андрэграунд # 3».
На встрече прозвучат стихи в авторском исполнении.
Программы рассчитана на посетителей от 16 лет и старше.
- Начало в 18.00.
- Вход свободный.
- Тел. 64-08-81.