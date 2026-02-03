Встречи
Презентация книг стихотворений Андрея Ренскова

Презентация книг стихотворений Андрея Ренскова

16+

Дата и место

6 февраля
пятница
18:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

6 февраля Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова приглашает на творческую встречу с художником-графиком, членом Союза художников России, автором прозаических и поэтических сборников, музыкантом Андреем Ренсковым.

Автор представит новые книги: сборник стихотворений «Дар Невесомости», книгу-пленэр «Светлогорская тетрадь», сборник неологизмов противоречий отзвуков «Андрэграунд # 3».

На встрече прозвучат стихи в авторском исполнении.

Программы рассчитана на посетителей от 16 лет и старше.

  • Начало в 18.00.
  • Вход свободный.
  • Тел. 64-08-81.

