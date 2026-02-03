«Между февралями». Творческий вечер Сергея Михайлова

Дата и место
|
6 февраля
пятница
|18:30
|
«Между февралями». Творческий вечер Сергея Михайлова2026-02-06T18:30:00.000+02:00
О событии
Кто как отсчитывает время — минутами, часами, днями. От восхода до заката. От встречи до встречи. Последний по времени раз в научной библиотеке Сергей Михайлов выступал в феврале 2025 года. И вот наконец новая встреча с читателем и новыми стихами. Поэт расскажет, как прошёл год между этими февралями, прочтёт написанное за последнее время.
Сергей Михайлов — поэт, автор книг «Возлюбленные», «Новые песни западных славян», «Жизнь во все стороны», «Рыба говорит», переводчик, редактор и составитель трёх антологий калининградской литературы. Стихи Сергея Михайлова переведены на несколько языков. Его творчеству свойственны романтичный дух свободы и мировые поэтические традиции.
Михайлов, как обычно, умён и метафоричен, гибок и многогранен, парадоксален, интересен в роли и мыслителя, и рассказчика. Он испытывает и транслирует нежную нежность к этой странной жизни, которая — единственное содержание и единственный по сути герой.
Вход свободный.
Время проведения: 6 февраля 2026 г. в 18:30
Место проведения: клубный зал, 3 этаж
Справки по тел.: 21-68-82