Михаил Пришвин. Путеводные слова. Литературно-музыкальный вечер

Дата и место
|
4 февраля
среда
|18:30
|
Михаил Пришвин. Путеводные слова. Литературно-музыкальный вечер2026-02-04T18:30:00.000+02:00
О событии
Жизнь – это путь и поиск? Что ищем мы на этом пути? Кого встречаем?
Большое счастье — встретиться с родным, близким человеком, его словом, душой. Соединиться. Совпасть.
Так можно совпасть со словом Михаила Пришвина. Его рассказы о природе с детства помогали нам, делая зрячими, пробуждали способность увидеть красоту в жучке и травинке, в облаке и в ветре, в маленькой, почти незаметной птичке и в большой мохнатой собаке. Человек непростой, нелегкой судьбы, Пришвин сумел не только не сломаться под ударами времени, но развить свой творческий дар вопреки внешним обстоятельствам. Что помогало ему? Конечно, окружающая его природа, её красота и неповторимость, свежесть, умение Пришвина увидеть это, сохранить, запечатлеть в слове. Были, безусловно, и влюбленности, и друзья, и любовь. Писательский дар вел автора по жизни. А дар – это всегда самоотдача, движение, даже прорыв навстречу людям со своим словом добра. Дар – это всегда чувство любви и умение создавать форму, наполнять её неповторимым содержанием.
Пришвин обладал особым даром, без которого невозможна жизнь подлинного писателя, даром родственного внимания.
«Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая – в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности», — пишет Михаил Пришвин. И еще: «Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в свет».
Почему так нуждаемся мы в родном слове, близком человеке? Возможно, потому что это и есть наша основа, из которой мы прорастаем, это наш корень, из которого растем и тянемся вверх, чтобы увидеть безграничность внешнего мира и суметь найти родственное и близкое даже в далеком и непохожем на привычное нам, чтобы суметь полюбить другого человека, людей и, встретив обновленного себя, украсить этот большой мир и свое время.
Ведущая: Елена Незнамова, доцент, магистр психосоциологии. При участии музыкантов Юлии Ситниковой и Дениса Арютина.
Вход свободный.
Время проведения: 4 февраля 2025 г. в 18:30
Место проведения: клубный зал, 3 этаж