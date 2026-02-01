Концерты
«Герои былых времён»

12+
Дата и место

22 февраля
воскресенье
15:00
Историко-художественный музей

О событии

Концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов «Герои былых времён»

Актёрам, режиссёрам и поэтам-фронтовикам посвящается…

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр Антон Жуков) приглашает на концерт «Герои былых времён». Это музыкальное посвящение тем, кто, рискуя жизнью, защищал нашу страну на полях сражений, а после войны своим искусством вдохновлял и воодушевлял новые поколения.

В программе — знакомые, любимые музыкальные произведения военных и послевоенных лет, отражающие трагизм войны и величие подвига советского народа, радость мирного времени и надежду на светлое будущее. 

  • Начало концерта: 15.00.
  • Солисты: Николай Перлухин, Евгений Мичурин, Анаит Мкртчян, Антон Жуков (балалайка), Вячеслав Ларичев (гитара).
  • Ведущая: Ольга Серебрякова.