Дата и место
|
22 февраля
воскресенье
|15:00
|
«Герои былых времён»2026-02-22T15:00:00.000+02:00
О событии
Концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов «Герои былых времён»
Актёрам, режиссёрам и поэтам-фронтовикам посвящается…
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр Антон Жуков) приглашает на концерт «Герои былых времён». Это музыкальное посвящение тем, кто, рискуя жизнью, защищал нашу страну на полях сражений, а после войны своим искусством вдохновлял и воодушевлял новые поколения.
В программе — знакомые, любимые музыкальные произведения военных и послевоенных лет, отражающие трагизм войны и величие подвига советского народа, радость мирного времени и надежду на светлое будущее.
- Начало концерта: 15.00.
- Солисты: Николай Перлухин, Евгений Мичурин, Анаит Мкртчян, Антон Жуков (балалайка), Вячеслав Ларичев (гитара).
- Ведущая: Ольга Серебрякова.