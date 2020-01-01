Дата и место
|
7 марта
суббота
|20:30
|
ДК железнодорожников
О событии
Филипп Воронин — известный стендап‑комик, победитель «Comedy Баттл» и двукратный вице‑чемпион Высшей лиги КВН («Детективное агентство «Лунный свет»»).
Зрителю знаком по шоу «StandUp», «Прожарка» на ТНТ, «Однажды в России», «Игра» и «Звёзды в джунглях».
На сольном концерте вы услышите лучший материал, актуальные монологи о повседневности и увидите живую импровизациию. Филипп виртуозно сочетает тонкий сарказм, самоиронию и меткие наблюдения.
Не упустите шанс провести вечер в компании одного из самых ярких комиков российской стендап‑сцены!»