«Портрет прекрасной эпохи. Джон Сингер Сарджент»

Дата и место
31 января
суббота
|15:00
О событии
Рубеж XIX — XX веков принято называть «Belle epoque» — прекрасной эпохой, навсегда ушедшей в прошлое с началом Первой Мировой войны. Джон Сингер Сарджент — один из тех выдающихся мастеров, которые создавали образ того блистательного, но недолговечного времени. Знаменитый американский портретист большую часть жизни прожил в Европе, создавая образы светского общества по обе стороны Атлантики.
Лекция приурочена к 170-летию со дня рождения Сарджента. Мы поговорим о наследии художника, об отношении к нему импрессионистов и обсудим самые известные работы живописца.
Ведущая: Алёна Мирошниченко, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.
Вход свободный.
Время проведения: 31 января 2026 г. в 15:00
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
Справки по тел.: 21-68-82