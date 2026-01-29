Лекции, мастер-классы
«Портрет прекрасной эпохи. Джон Сингер Сарджент»

Дата и место

31 января
суббота
15:00
Научная библиотека

О событии

Рубеж XIX — XX веков принято называть «Belle epoque» — прекрасной эпохой, навсегда ушедшей в прошлое с началом Первой Мировой войны. Джон Сингер Сарджент — один из тех выдающихся мастеров, которые создавали образ того блистательного, но недолговечного времени. Знаменитый американский портретист большую часть жизни прожил в Европе, создавая образы светского общества по обе стороны Атлантики.

Лекция приурочена к 170-летию со дня рождения Сарджента. Мы поговорим о наследии художника, об отношении к нему импрессионистов и обсудим самые известные работы живописца.

Ведущая: Алёна Мирошниченко, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.

Вход свободный.

Время проведения: 31 января 2026 г. в 15:00

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Справки по тел.: 21-68-82

