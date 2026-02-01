Дата и место
|
15 февраля
воскресенье
|12:00
|
Отменен. «Супергерой нашего леса»2026-02-15T12:00:00.000+02:00
О событии
Современная сказка для детей «Супергерой нашего леса».
Смешная история о приключениях Зайца, Лисы и Волка с участием детей. Веселье, хорошее настроение и бодрое состояние духа гарантируется.
- КОГДА? – 15 февраля в 12:00
- ГДЕ? — Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)
Стоимость билета — 500 рублей
Телефоны для справок: 58-90-11, 58-90-19
*Рекомендованый возраст посещения 3+