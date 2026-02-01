Театр
Отменен. «Супергерой нашего леса»

0+
Дата и место

15 февраля
воскресенье
12:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

Современная сказка для детей «Супергерой нашего леса». 

Смешная история о приключениях Зайца, Лисы и Волка с участием детей. Веселье, хорошее настроение и бодрое состояние духа гарантируется. 

  • КОГДА? – 15 февраля в 12:00
  • ГДЕ? — Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)

Стоимость билета — 500 рублей

Телефоны для справок: 58-90-11, 58-90-19

*Рекомендованый возраст посещения 3+