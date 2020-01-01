День экскурсовода

Дата и место
|
21 февраля
суббота
|15:00
|
Музей «Домик Ангелов»
О событии
Внимание, экскурсоводы и все любящие экскурсии!
21 февраля — ваш знаковый праздник! День, когда можно отложить громкоговоритель и, наконец, послушать кого-то другого.
Музей «Домик Ангелов» приготовил для Вас (и всех желающих) мероприятие — экскурсию, где Вы будете в роли гостя!
Вас ждет:
- знакомство с Ангелами со всего мира — от суровых стражей до милейших херувимов;
- легкая и непринужденная атмосфера (только интересные истории);
- отличная компания ценителей искусства;
- и самое главное — настоящий отдых от работы! Ваша единственная задача — наслаждаться.
Обычно в этот день принято проводить серьезные мероприятия: конференции, семинары, награждения. А мы предлагаем другой формат — легкое и познавательное погружение в мир крылатых существ, без сложных имен и дат, только трогательные и красивые истории!
Ждем именно Вас 21 февраля в 15:00 в «Домике Ангелов»!
Стоимость участия для всех желающих: 600 рублей. Количество мест ограничено.