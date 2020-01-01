Экскурсии
День экскурсовода

День экскурсовода

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

21 февраля
суббота
15:00
Музей «Домик Ангелов»

О событии

Внимание, экскурсоводы и все любящие экскурсии!

21 февраля — ваш знаковый праздник! День, когда можно отложить громкоговоритель и, наконец, послушать кого-то другого.

Музей «Домик Ангелов» приготовил для Вас (и всех желающих) мероприятие — экскурсию, где Вы будете в роли гостя!

Вас ждет:

  • знакомство с Ангелами со всего мира  — от суровых стражей до милейших херувимов;
  • легкая и непринужденная атмосфера (только интересные истории);
  • отличная компания ценителей искусства;
  • и самое главное — настоящий отдых от работы! Ваша единственная задача — наслаждаться.

Обычно в этот день принято проводить серьезные мероприятия: конференции, семинары, награждения. А мы предлагаем другой формат — легкое и познавательное погружение в мир крылатых существ, без сложных имен и дат, только трогательные и красивые истории!

Ждем именно Вас 21 февраля в 15:00 в «Домике Ангелов»!

Стоимость участия для всех желающих: 600 рублей. Количество мест ограничено.