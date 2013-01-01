День влюбленных в «Домике Ангелов»

Дата и место
|
14 февраля
суббота
|15:00
|
Музей «Домик Ангелов»
О событии
Дорогие влюбленные и желающие влюбиться!
Приглашаем на романтическую экскурсию 14 февраля в Музей «Домик Ангелов».
День Святого Валентина — это особенный, нежный праздник. Он может и не отмечен красным в календаре, но отмечен в самом сердце. Это день, когда мы говорим о главном, дарим самым близким тепло и вспоминаем, что именно любовь делает нашу жизнь такой яркой и осмысленной.
В честь этого светлого дня мы приглашаем Вас на экскурсию в наш Музей. Ждем Вас 14 февраля в 15:00.
Это идеальный повод провести время со своей второй половинкой в атмосфере красоты и гармонии. Позвольте себе небольшое приключение: после знакомства с миром Ангелов и ангелоподобных существ продолжите Ваше идеальное свидание в уютном ресторане с видом на Балтийское море или поднимитесь вместе на смотровую площадку Башни (Музея кошек «МУРАРИУМ»), чтобы полюбоваться огнями вечернего Зеленоградска.
Количество мест на экскурсию ограничено, чтобы сохранить камерную и уютную атмосферу.
С любовью, Музей «Домик Ангелов»!