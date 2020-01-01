Дата и место
|
6 марта
пятница
|19:00
|
Комедия «Часы с кукушкой»2026-03-06T19:00:00.000+02:00
О событии
Театр-студия Евгении Полиной приглашает на искромётный комедийный спектакль «Часы с кукушкой» по пьесе Леонида Филатова!
Это история о молодой супружеской паре, чья размеренная жизнь внезапно переворачивается из-за одного неожиданного гостя. Готовьтесь к вечеру, наполненному юмором, иронией и непредсказуемыми поворотами сюжета.
Не упустите шанс провести вечер в атмосфере смеха и лёгкости! Это отличная возможность отвлечься от рутины и насладиться качественной театральной постановкой.
В спектакле принимают участие:Александр Забузанов, Евгения Полина и Владимир Кремпа.Режиссёр-постановщик: Евгения Полина.
Ждём вас в Областном центре культуры молодежи на Московском проспекте, 60-62