Комедия «Часы с кукушкой»

18+
Дата и место

6 марта
пятница
19:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

Театр-студия Евгении Полиной приглашает на искромётный комедийный спектакль «Часы с кукушкой» по пьесе Леонида Филатова!

Это история о молодой супружеской паре, чья размеренная жизнь внезапно переворачивается из-за одного неожиданного гостя. Готовьтесь к вечеру, наполненному юмором, иронией и непредсказуемыми поворотами сюжета.

Не упустите шанс провести вечер в атмосфере смеха и лёгкости! Это отличная возможность отвлечься от рутины и насладиться качественной театральной постановкой.

В спектакле принимают участие:Александр Забузанов, Евгения Полина и Владимир Кремпа.Режиссёр-постановщик: Евгения Полина.

Ждём вас в Областном центре культуры молодежи на Московском проспекте, 60-62