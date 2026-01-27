Фестивали, праздники
Фестиваль лиги МС КВН «Запад России» 2026

12+
Дата и место

21 февраля
суббота
18:00
Янтарь-Холл

О событии

Лига Международного Союза КВН «Запад России» начинает 19-ый сезона! В завершении зимы Вас ждёт мощный фестиваль-открытие, в котором примут участие все самые яркие и талантливые команды КВН — как взрослые, так и детские!

А это значит, что этот субботний вечер, проведённый на берегу Балтийского моря, Вы точно запомните надолго! Тем более, что за подготовку игры отвечают опытные наставники — Олег Валенцов (экс-редактор Высшей лиги КВН) и Максим Кузнецов (четвертьфиналист Высшей лиги КВН).

Начало игры в 18 часов! 

Это событие в СМИ

