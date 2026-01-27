Фестиваль лиги МС КВН «Запад России» 2026

Дата и место
21 февраля
суббота
|18:00
Фестиваль лиги МС КВН «Запад России» 20262026-02-21T18:00:00.000+02:00
О событии
Лига Международного Союза КВН «Запад России» начинает 19-ый сезона! В завершении зимы Вас ждёт мощный фестиваль-открытие, в котором примут участие все самые яркие и талантливые команды КВН — как взрослые, так и детские!
А это значит, что этот субботний вечер, проведённый на берегу Балтийского моря, Вы точно запомните надолго! Тем более, что за подготовку игры отвечают опытные наставники — Олег Валенцов (экс-редактор Высшей лиги КВН) и Максим Кузнецов (четвертьфиналист Высшей лиги КВН).
Начало игры в 18 часов!