Концерты
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота

Отдохнуть компанией Культурный отдых День защитника Отечества
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

23 февраля
понедельник
17:00
Янтарь-Холл

О событии

Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота — один из старейших военных художественных коллективов России. Его творческая биография началась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войныартисты ансамбля участвовали в героической обороне Моонзундских островов Эзель и Даго, вместе с кораблями флота прорывались из г.Таллинна в г.Ленинград. Все 900 дней блокады г.Ленинграда творческий коллектив находился в городе, выступая для его жителей и на передовой.Многие артисты — почти треть творческого состава — пали смертью храбрых.

Из первых многочисленных послевоенных выступлений знаменательны концерты, данные ансамблем осенью 1945 года в оккупированной Германии. За годы своего существования коллектив с концертами проехал по всей России, с гастролями посетил страны: Германию, Польшу, Чехословакию, Югославию, Англию, Бельгию, Данию, Голландию, Францию, Италию, Норвегию, Сирию, Кубу, Швецию, Финляндию, Люксембург.

Нынешнее поколение артистов продолжает славные традиции своих предшественников.

В концертной программе ко Дню Защитника Отечества, представлены песни об армии и флоте в оригинальных обработках в исполнении солистов: заслуженного артиста РФ Игоря Побережского (баритон), Владимира Гудожникова (баритон), Дмитрия Любавина (тенор), Михаила Лишаева (тенор).

Танцевальная группа ансамбля под руководством заслуженного артиста РФ Константина Кириллова продемонстрирует высокий уровень хореографического искусства в исполнении характерных танцев: морских, народных.

Возглавляет коллектив выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, член союза композиторов России, дипломант Первого международного конкурса композиторов им. В.Овчинникова 2025 г., дирижер, заслуженный артист РФ Борис Гастев.

Продолжительность 2 часа с антрактом.