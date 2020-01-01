Ансамбль песни и пляски Балтийского флота

Дата и место
23 февраля
О событии
Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота — один из старейших военных художественных коллективов России. Его творческая биография началась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войныартисты ансамбля участвовали в героической обороне Моонзундских островов Эзель и Даго, вместе с кораблями флота прорывались из г.Таллинна в г.Ленинград. Все 900 дней блокады г.Ленинграда творческий коллектив находился в городе, выступая для его жителей и на передовой.Многие артисты — почти треть творческого состава — пали смертью храбрых.
Из первых многочисленных послевоенных выступлений знаменательны концерты, данные ансамблем осенью 1945 года в оккупированной Германии. За годы своего существования коллектив с концертами проехал по всей России, с гастролями посетил страны: Германию, Польшу, Чехословакию, Югославию, Англию, Бельгию, Данию, Голландию, Францию, Италию, Норвегию, Сирию, Кубу, Швецию, Финляндию, Люксембург.
Нынешнее поколение артистов продолжает славные традиции своих предшественников.
В концертной программе ко Дню Защитника Отечества, представлены песни об армии и флоте в оригинальных обработках в исполнении солистов: заслуженного артиста РФ Игоря Побережского (баритон), Владимира Гудожникова (баритон), Дмитрия Любавина (тенор), Михаила Лишаева (тенор).
Танцевальная группа ансамбля под руководством заслуженного артиста РФ Константина Кириллова продемонстрирует высокий уровень хореографического искусства в исполнении характерных танцев: морских, народных.
Возглавляет коллектив выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, член союза композиторов России, дипломант Первого международного конкурса композиторов им. В.Овчинникова 2025 г., дирижер, заслуженный артист РФ Борис Гастев.
Продолжительность 2 часа с антрактом.