Дата и место
10 июля
пятница
|19:00
О событии
Bel Suono — Юбилейный тур «Нам 15 лет!»
В 2026 году Шоу трех роялей Bel Suono, отмечает своё 15-летие грандиозным юбилейным туром.
За эти годы Bel Suono создали уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.
Юбилейная программа объединит всё лучшее, с чего начиналась история Bel Suono, и представит новые музыкальные произведения — от авторской музыки солистов, переработок шедевров классики, саундтреков мирового и советского кинематографа до неожиданных интерпретаций мировой поп- и рок-классики.
Bel Suono — это классика, говорящая на языке XXI века.
Также к юбилейному туру приурочен выход нового студийного Альбома коллектива. Седьмого по счету.