Дата и место

10 июля
пятница
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Bel Suono — Юбилейный тур «Нам 15 лет!»

В 2026 году Шоу трех роялей Bel Suono, отмечает своё 15-летие грандиозным юбилейным туром.

За эти годы Bel Suono создали уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

Юбилейная программа объединит всё лучшее, с чего начиналась история Bel Suono, и представит новые музыкальные произведения — от авторской музыки солистов, переработок шедевров классики, саундтреков мирового и советского кинематографа до неожиданных интерпретаций мировой поп- и рок-классики.

Bel Suono — это классика,  говорящая на языке XXI века.

Также к юбилейному туру приурочен выход нового студийного Альбома коллектива. Седьмого по счету.