Дата и место
|
23 февраля
понедельник
|15:00
|
Музыкальный патриотический концерт: «Сила чести»2026-02-23T15:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на патриотический концерт, посвящённый Дню защитника Отечества!
23 февраля мы отметим силу и честь наших героев через музыку и песни, которые вдохновляют и объединяют. На сцене Илья Крестоверов и Владимир Гудожников.
Присоединяйтесь к нам, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоит на защите нашей Родины, и насладиться великолепным музыкальным вечером!