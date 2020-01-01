Концерты
Музыкальный патриотический концерт: «Сила чести»

6+
Дата и место

23 февраля
понедельник
15:00
Янтарь-Холл

О событии

Приглашаем вас на патриотический концерт, посвящённый Дню защитника Отечества! 

23 февраля мы отметим силу и честь наших героев через музыку и песни, которые вдохновляют и объединяют. На сцене Илья Крестоверов и Владимир Гудожников.

Присоединяйтесь к нам, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоит на защите нашей Родины, и насладиться великолепным музыкальным вечером!