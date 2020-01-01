Концерты
«Вдохновение весны»

«Вдохновение весны»

Отдохнуть компанией Культурный отдых 8 марта
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

8 марта
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Приглашаем вас на концерт, посвященный Международному женскому дню — «Вдохновение весны». Этот вечер станет праздником музыки, красоты и вдохновения, в котором мы подчеркнем силу красоты и нежность женщин.

На сцене выступят Илья Крестоверов и Владимир Гудожников, которые порадуют вас яркими музыкальными номерами, наполненными теплом и эмоциями. В программе — как классические произведения, так и современные хиты, которые поднимут настроение и создадут атмосферу весеннего праздника.

Подарите себе и своим близким возможность погрузиться в мир мелодий и эмоций, где каждая нота будет напоминать о том, как важны женщины в нашей жизни.

Приходите и разделите с нами этот волшебный момент! Пусть музыка станет символом весны и вдохновения.

Мы ждем вас на «Вдохновении весны»!