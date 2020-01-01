Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|16:00
|
«Вдохновение весны»2026-03-08T16:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт, посвященный Международному женскому дню — «Вдохновение весны». Этот вечер станет праздником музыки, красоты и вдохновения, в котором мы подчеркнем силу красоты и нежность женщин.
На сцене выступят Илья Крестоверов и Владимир Гудожников, которые порадуют вас яркими музыкальными номерами, наполненными теплом и эмоциями. В программе — как классические произведения, так и современные хиты, которые поднимут настроение и создадут атмосферу весеннего праздника.
Подарите себе и своим близким возможность погрузиться в мир мелодий и эмоций, где каждая нота будет напоминать о том, как важны женщины в нашей жизни.
Приходите и разделите с нами этот волшебный момент! Пусть музыка станет символом весны и вдохновения.
Мы ждем вас на «Вдохновении весны»!