«Психология доверия — основа человеческого развития»

Дата и место

30 января
пятница
18:30
Научная библиотека

О событии

Терапия доверием. «У меня плохой характер», «Не верю другим людям», «Нужно остерегаться людей», «Вокруг небезопасная обстановка» – как часто мы слышали такие слова. В них отражение современной жизни, желание жить свободно, открыто и доброжелательно, и страх пострадать и потеряться. Авторский подход позволяет разобраться в себе, лучше понять сложности человеческого общения, развивать в себе принцип доверия, как гуманитарный способ личного развития.

Ведущий: Георгий Дрёмов, психотерапевт, психиатр, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Вход свободный.

Время проведения: 30 января 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Справки по тел.: 21-68-82

