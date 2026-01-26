Дата и место
30 января
пятница
|18:30
«Психология доверия — основа человеческого развития»
О событии
Терапия доверием. «У меня плохой характер», «Не верю другим людям», «Нужно остерегаться людей», «Вокруг небезопасная обстановка» – как часто мы слышали такие слова. В них отражение современной жизни, желание жить свободно, открыто и доброжелательно, и страх пострадать и потеряться. Авторский подход позволяет разобраться в себе, лучше понять сложности человеческого общения, развивать в себе принцип доверия, как гуманитарный способ личного развития.
Ведущий: Георгий Дрёмов, психотерапевт, психиатр, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Вход свободный.
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
Справки по тел.: 21-68-82