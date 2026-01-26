Встречи
Творческая лаборатория детского писателя Екатерины Смолевой

6+

Дата и место

27 января
вторник
11:40
Детская библиотека им. А. П. Соболева

О событии

27 января в Детской библиотеке им. А.П. Соболева пройдёт встреча с калининградским автором Екатериной Смолевой. Настоящая волшебница слова научит ребят фантазировать, творить и открывать в себе таланты. Автор познакомит читателей со своим творчеством: не просто прочитает истории, сказки, стихи, а превратит слушателей в писателей и соавторов. Екатерина Смолева также расскажет о своих новых книгах и проведет увлекательный мастер-класс.

Программа рассчитана на ребят старше 6 лет.

Тел. 68-74-81.

